У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
Санкцій мало не буває. Які подальші "сюрпризи" готує росіянам Україна?
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ЗСУ звільнили селище Таврійське на Херсонщині
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Голова Тернопільської ОВА підтвердив вибухи в Чорткові, у місті відключили газ (оновлено)
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Випадків холери в Україні не зафіксовано, - Ігор Кузін

Наразі складно отримати інформацію із тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя, а ризики поширення інфекційних захворювань там зростають. 

Випадків холери в Україні не зафіксовано, - Ігор Кузін
Фото: blogs.mirror.co.uk

Літо – це сприятлива пора для поширення багатьох інфекцій, у першу чергу гострих кишкових. Водночас, випадків захворювань на холеру наразі в Україні не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба Мінздрава із посиланням на заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

“У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було”, – розповів Ігор Кузін.

За його словами, крім обстеження людей, досліджувались проби об’єктів довкілля - майже 100 проб прісної води, 9 проб морської та 80 проб стічної води. Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів виявлено не було. 

Складність отримання інформації із тимчасово окупованих територій, зокрема із Маріуполя, пов’язана зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, через що відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів. 

Як раніше повідомляв мер Маріуполя Вадим Бойченко, у тимчасово окупованому росіянами місті почалися спалахи інфекційних захворювань, зокрема холери та дизентерії. 

Водночас керівник Одеської ОВА Максим Марченко спростував інформацію про начебто зафіксовані випадки холери в Кілії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також