Випадків холери в Україні не зафіксовано, - Ігор Кузін

Наразі складно отримати інформацію із тимчасово окупованих територій, зокрема з Маріуполя, а ризики поширення інфекційних захворювань там зростають.

Літо – це сприятлива пора для поширення багатьох інфекцій, у першу чергу гострих кишкових. Водночас, випадків захворювань на холеру наразі в Україні не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба Мінздрава із посиланням на заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

“У період з 1 червня було обстежено понад 440 хворих із гострими-кишковими інфекціями, серед них 165 на предмет інфікування холерою. Також з профілактичною метою було обстежено 6 здорових людей. У жодному випадку холерних вібріонів виявлено не було”, – розповів Ігор Кузін.

За його словами, крім обстеження людей, досліджувались проби об’єктів довкілля - майже 100 проб прісної води, 9 проб морської та 80 проб стічної води. Небезпечних для життя підвидів холерних вібріонів виявлено не було.

Складність отримання інформації із тимчасово окупованих територій, зокрема із Маріуполя, пов’язана зі значними руйнуваннями міської інфраструктури, через що відбувається змішування каналізаційних вод із питною водою та підземними водами, забруднення колодязів.

Як раніше повідомляв мер Маріуполя Вадим Бойченко, у тимчасово окупованому росіянами місті почалися спалахи інфекційних захворювань, зокрема холери та дизентерії.

Водночас керівник Одеської ОВА Максим Марченко спростував інформацію про начебто зафіксовані випадки холери в Кілії.