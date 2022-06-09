​МОЗ запустив додаток, який дозволяє лікарям швидкої допомоги бачити геолокацію пацієнта

Завдяки додатку українські лікарі швидкої допомоги зможуть побачили геолокацію пацієнта та матимуть змогу за потреби підтримувати з ним відеозв’язок.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство охорони здоров'я.

Застосунок із точністю до 20 метрів дозволятиме бачити місцеперебування того, хто звернувся за екстреною медичною допомогою навіть якщо ця людина не встановлюватиме додаток.

“Це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на 103”, – пояснили в МОЗ.

Крім того, за допомогою GoodSAM можна створити базу волонтерів екстреної меддопомоги та координувати їхню діяльність.

Наразі додаток GoodSAM впроваджують у регіонах України.

Нагадаємо, МОЗ отримало від різних донорів та благодійних організацій 22 автомобілі швидкої допомоги, кисневу станцію, промисловий генератор, 15 електрогенераторів, 10 тонн препаратів групи інсулінів, 28 тонн противірусних засобів прямої дії.