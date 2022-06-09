Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Ворог розмістив дивізіон "Іскандер-М" біля адмінмежі з Херсонщиною і десятки танків у 35 км від Запоріжжя
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Цвіт Чернігівщини. Частина третя. 30 кілометрів до кордону з окупантами
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Як Україна врятувала Землю від чергової світової війни
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
Сергій Жадан: «Цей дощ надовго. Говорю не про термін війни, а про термін потрясіння, його масштаб»
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
ЗСУ подякували Франції за артилерійські установки Caesar
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Паспорт із тризубом. Кому і за що Порошенко та Зеленський давали українське громадянство
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
В ОК “Південь” повідомили про важку ситуацію в Бериславському районі Херсонщини
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​МОЗ запустив додаток, який дозволяє лікарям швидкої допомоги бачити геолокацію пацієнта

В Україні став доступним британський додаток GoodSAM.

​МОЗ запустив додаток, який дозволяє лікарям швидкої допомоги бачити геолокацію пацієнта
Фото: КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва"

Завдяки додатку українські лікарі швидкої допомоги зможуть побачили геолокацію пацієнта та матимуть змогу за потреби підтримувати з ним відеозв’язок. 

Про це повідомляє у Telegram Міністерство охорони здоров'я

Застосунок із точністю до 20 метрів дозволятиме бачити місцеперебування того, хто звернувся за екстреною медичною допомогою навіть якщо ця людина не встановлюватиме додаток.

“Це надзвичайно важливо під час війни, оскільки наразі на підконтрольних Україні територіях перебуває велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які погано орієнтуються або не орієнтуються в місцевості, де перебувають. Через це наявні непоодинокі випадки, коли без сторонньої допомоги людина не може чітко надати свої координати, телефонуючи на 103”, – пояснили в МОЗ.

Крім того, за допомогою GoodSAM можна створити базу волонтерів екстреної меддопомоги та координувати їхню діяльність.

Наразі додаток GoodSAM впроваджують у регіонах України. 

Нагадаємо, МОЗ отримало від різних донорів та благодійних організацій 22 автомобілі швидкої допомоги, кисневу станцію, промисловий генератор, 15 електрогенераторів, 10 тонн препаратів групи інсулінів, 28 тонн противірусних засобів прямої дії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також