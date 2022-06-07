Із 2024 року жителі країн ЄС зможуть використовувати один зарядний пристрій для всіх своїх гаджетів

Нові зобов’язання призведуть до більшого повторного використання зарядних пристроїв і допоможуть заощадити до 250 мільйонів євро на рік, які витрачаються для їх купівлі.

У Євросоюзі погодили єдиний стандарт зарядних пристроїв.

З 2024 року мобільні телефони та інші електронні пристрої в Європейському Союзі повинні мати стандартизоване зарядне обладнання, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄП.

Це означає, що споживачам більше не знадобиться інша зарядка і кабель щоразу, коли вони купують новий пристрій. Люди зможуть використовувати один зарядний пристрій для всіх гаджетів.

Згідно з новими правилами, мобільні телефони, планшети, електронні книги, навушники-вкладиші, цифрові камери, навушники та гарнітури, портативні ігрові приставки та портативні колонки, які заряджаються через кабель, мають бути оснащені портом USB Type-C незалежно від виробника.

"До осені 2024 року USB Type-C стане спільним зарядним портом для всіх мобільних телефонів, планшетів та камер у ЄС, погодилися сьогодні представники парламенту та Ради", - йдеться на сайті Європарламенту.

У ЄС пішли на такі зміни, щоб зробити продукти в Євросоюзі більш екологічними, зменшити кількість електронних відходів, а також полегшити життя споживачів. Також нові зобов’язання призведуть до більшого повторного використання зарядних пристроїв і допоможуть заощадити до 250 мільйонів євро на рік, які витрачаються для їх купівлі.

За попередніми даними, утилізовані й невикористані зарядки становлять майже 11 тисяч тонн електронних відходів на рік.

Нагадаємо, у січні 2020-го депутати Європарламенту проголосували за введення на території Європейського Союзу єдиного роз'єму для зарядки гаджетів.

А торік у вересні в ЄС оголосили про намір зобов'язати виробників смартфонів використовувати універсальний зарядний кабель для мобільних пристроїв.