В Україні запрацювали три нові модернізовані Дія.Центри, - Мінцифри

Їх відкрили у Рівненській, Тернопільській та Черкаській областях.

Під час війни в Україні відкрили три нові модернізовані Дія.Центри.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Заклади відкрили у населених пунктах трьох областей:

с. Бокійма (Рівненщина);

смт Скала-Подільська (Тернопільщина);

м. Христинівка (Черкащина).

"Усі Центри було відкрито та облаштовано завдяки нашій першій субвенції на розвиток ЦНАП. Усього її отримали 188 громад. І тепер понад 47 тисяч українців матимуть доступний держсервіс у модернізованих ЦНАПах", - повідомили в Мінцифри.

В міністерстві зазначили - крім адміністративних послуг, центри дають можливість записатися на прийом до голови громади, навчитися користуватися порталом Дія та покращити цифрові навички жителям.

Нагадаємо, в Дії з'явилася можливість сформувати витяг про місце проживання з реєстру територіальної громади, а для бізнесу запустили єДекларацію, яка замінить 374 види різних дозвільних документів.