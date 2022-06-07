В Україні запрацювали три нові модернізовані Дія.Центри, - Мінцифри

Під час війни в Україні відкрили три нові модернізовані Дія.Центри.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Заклади відкрили у населених пунктах трьох областей:
- с. Бокійма (Рівненщина);
- смт Скала-Подільська (Тернопільщина);
- м. Христинівка (Черкащина).
"Усі Центри було відкрито та облаштовано завдяки нашій першій субвенції на розвиток ЦНАП. Усього її отримали 188 громад. І тепер понад 47 тисяч українців матимуть доступний держсервіс у модернізованих ЦНАПах", - повідомили в Мінцифри.
В міністерстві зазначили - крім адміністративних послуг, центри дають можливість записатися на прийом до голови громади, навчитися користуватися порталом Дія та покращити цифрові навички жителям.
Нагадаємо, в Дії з'явилася можливість сформувати витяг про місце проживання з реєстру територіальної громади, а для бізнесу запустили єДекларацію, яка замінить 374 види різних дозвільних документів.