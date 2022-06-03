Ілон Маск відправив в Україну сонячні панелі, – Федоров

Американський мільярдер і власник компанії Tesla Ілон Маск відправив в Україну сонячні панелі, які забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Нещодавно Ілон Маск передав нам сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини", – розповів він.

На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, виникають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень.

Нагадаємо, супутникова мережа Starlink зазнала масованих кібератак. Ілон Маск вважає, що атаки – справа рук російських хакерів.