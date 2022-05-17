Україна вперше отримала дві важливі нагороди у сфері кібербезпеки, - Федоров

Україна вперше отримала дві нагороди у сфері кібербезпеки CYBERSEC Award: за героїчний спротив російській агресії, а також захист цифрових кордонів демократичного світу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Церемонія нагородження відбулася 17 травня на одному з найбільших заходів з кібербезпеки в Європі СYBERSEC European Cybersecurity Forum.

"Останні роки росія постійно атакувала Україну на кіберфронті — наші державні ресурси, сайти, банківську систему, ЗМІ. Ми відбивали ці кібератаки й посилювали кіберстійкість держави, а українські кіберспеціалісти працювали та створювали цінність. Але з початком повномасштабної війни ми почали не тільки захищатися, але і обʼєдналися в українські кібервійська для захисту країни", - зауважив Федоров.

Він зазначив, що нагорода належить усій кіберспільноті і волонтерам, які "разом з нами ведуть першу у світі кібервійну".

"Поки наші сміливі воїни доводили, що так звана "друга армія світу" — це звичайні мародери та вбивці, наша IT-спільнота спростувала міф про росію як найсильнішу кібердержаву", - підкреслив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, Україна зазнала 237 кібератак від початку вторгнення РФ, і їхня кількість, можливо, зросте.

У Мінцифри повідомили, що з 2 по 8 травня українська "кіберармія" атакувала понад 200 російських ресурсів. А в державних установах України посилюють кібербезпеку американськими Hideez і Yubico.