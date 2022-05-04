Для ідентифікації зрадників і мародерів СБУ запускає нові чат-боти

Служба безпеки України запускає нові чат-боти, які допоможуть ідентифікувати зрадників і мародерів.

Про це повідомили в спецслужбі.

Серед сервісів:

t.me/Traitor_Search_bot

t.me/stop_marauder_ua_bot

"На чат-бот t.me/Traitor_Search_bot ви зможете надіслати інформацію про зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами; інтернет-агентів, які "зливають" ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників", - розповіли в СБУ.

Другий чат-бот призначений для збору інформації про мародерів. "Ці дані будуть перевірені та розміщені на створеному СБУ сайті: stopmarauder.com.ua", - додали в установі.

СБУ нагадала, що продовжує роботу офіційний чат-бот t.me/stop_russian_war_bot.

"З перших днів вторгнення ми отримали на нього тисячі повідомлень про позиції і техніку ворога. І завдяки цьому наші військові завдали значних втрат російським окупантам", - підкреслили в Службі безпеки.

В спецслужбі наголосили - всі зібрані дані будуть опрацюють правоохоронні органи, щоб притягнути колаборантів, мародерів і ворожих агентів до відповідальності.

Нагадаємо, російські окупанти поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний чат-бот СБУ назвою, яка відрізняється лише на кілька літер.

Служба безпеки встановила особи і зібрала інформацію про майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти жителів Київщини.