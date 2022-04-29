В державних установах України посилюють кібербезпеку американськими Hideez і Yubico

Рішення, над впровадженням якого зараз працюють, забезпечить надійний захист від кібератак – фішингу, спуфінгу та "атак посередників".

Держспецзвʼязку працює над розробленням та розгортанням рішення Hideez та Yubikeys у якомога більшій кількості державних установ.

Це американські компанії-виробники пристроїв для аутентифікації без пароля. Компанія Hideez має українське коріння, повідомили в Держспецзвʼязку.

Там підкреслили, що захист від несанкціонованого доступу – одне з найактуальніших питань у кіберзахисті. Російські військові хакери постійно намагаються отримувати доступ до облікових записів, щоб використовувати їх для наступних атак.

"Хакери, які атакують українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, пильно слідкують за українськими новинами. Вони надсилають фішингові листи, які імітують розпорядження про державну підтримку чи державні цифрові послуги, враховують останні події в Україні, спекулюють на болючих питаннях – війни та втрат українців, тому іноді досягають успіху", – йдеться у повідомленні.

Рішення, над впровадженням якого зараз працюють, забезпечить надійний захист від кібератак – фішингу, спуфінгу та "атак посередників". Замість пароля використовуватимуть інші методі аутентифікації. Також це дозволить віддалено управляти обліковими записами, робочими пристроями, бажаними методами аутентифікації та доступом до важливих сервісів і робочих станцій.

Нагадаємо, перед повномасштабним вторгнення Росії в Україну її хакери здійснили декілька масштабних кібернападів на українські сайти. Вони продовжилися в квітні – було завдано атаки по Укртелекому.