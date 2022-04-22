В Україні дозволили використання терміналів від Starlink усім охочим.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив фотодоказ того, що космічні технології прийшли в українське село.

У своєму телеграмі глава Мінцифри оприлюднив фото оголошення з графіком роботи безкоштовного вайфаю у селі, де в приміщенні сільради встановлено обладнання Starlink.

"Вони ще трохи притираються один до одного. Але це точно перемога!", – зазначив Михайло Федоров.

Фото: t.me/zedigital

Нагадаємо, днями в Україні дозволили користуватися терміналами Starlink усім охочим, а не лише військовим та об'єктам критичної інфраструктури.

Starlink – це мережа супутників. Вони на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці Землі.

Перша партія супутників була передана компанією в Україну 28 лютого. На початку квітня завдяки Starlink було відновили зв'язок із Ірпенем.