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​Влада Чернігівщини пояснила, чому в області не працюють базові станції мобільного зв'язку

Наразі в Чернігові, наприклад, функціонує тільки 63% таких станцій.

​Влада Чернігівщини пояснила, чому в області не працюють базові станції мобільного зв'язку
Фото: Діалог

В Чернігівській ОВА пояснили, чому в області не працюють базові станції мобільного зв'язку.

Як ідеться на Facebook-сторінці обласної військової адміністрації, наразі в робочому стані перебувають 795 базових станцій - це майже 81%. У Чернігові ситуації гірша - працюють 148 з 235, тобто 63%.

Серед основних причин, через які не діють решта базових станцій мобільного зв'язку:

  • пошкодження обладнання та оптоволоконних мереж внаслідок бойових дій;
  • відсутність енергопостачання
  • неможливість для фахівців безпечно дістатися до всіх точок через заміновані території. "Росіяни масово мінували такі об’єкти. Тому приступати до роботи можна було лише після перевірки піротехніками. Також не всі дороги області є безпечними", - пояснили в ОВА.

За інформацією обласної влади, на Чернігівщині роботи з відновлення покриття мобільним зв'язком та доступу до Інтернету мобільних операторів "Київстар", "Vodafone Україна" та "Lifecell" стартували минулого тижня. До них залучили 16 бригад трьох операторів мобільного зв'язку.

Нагадаємо, на початку квітня констатував проблеми зі зв’язком у деяких областях "Укртелеком". А днями стало відомо, що в одному з районів Маріуполя з’явився стабільний інтернет.

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