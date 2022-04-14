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Укрзалізниця отримала 15 станцій StarLink

Супутникові системи надала одна з найбільших вітчизняних IT-компаній.

Укрзалізниця отримала 15 станцій StarLink

Укрзалізниця отримала 15 супутникових терміналів Starlink, що мають забезпечувати комунікаційну інфраструктуру України під час війни. Про це повідомив Департамент комунікацій Секретаріату КМУ на Урядовому порталі

У повідомленні зазначається, що супутникові системи надала одна з найбільших вітчизняних IT-компаній.

"Компанія отримала 10 пристроїв Starlink першого покоління і 5 - другого", - йдеться в повідомленні. "Всі вони передані УЗ".

Starlink – це мережа супутників. Ці супутники на орбіті взаємодіють між собою на частоті понад 10 тисяч ГГц завдяки лазерному променю. Із наземними станціями та терміналами користувачів зв'язок забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони із частотою 12 ГГц. Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.

Нагадаємо, напередодні через обстріл росіянами залізничної станції запізнювались 18 поїздів.

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