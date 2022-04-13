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Укрзалізниця оприлюднила фото президентів чотирьох країн, котрі прямують до Києва на зустріч із Зеленським

Світові лідери тепер часто подорожують українською залізницею.

Укрзалізниця оприлюднила фото президентів чотирьох країн, котрі прямують до Києва на зустріч із Зеленським
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзалізниці опублікувала фото з купе поїзда, в якому президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть до Києва.

"Українською залізницею, мабуть, не подорожувало стільки впливових дипломатів і політиків за весь час її існування, як за ці 49 днів війни. У нелегкий час наша залізниця об’єднує всю європейську родину та забезпечує #ЗалізнуДипломатію", – заявили у пресслужбі компанії.

В УЗ зазначили, що цього разу пасажирами українських поїздів стали одразу чотири лідери своїх країн: президенти Польщі Анджей Дуда, Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Егілс Левітс та Естонії – Алар Каріс.

"Політики світового рівня в Києві проведуть зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Чекаємо на гарні новини та готові й надалі забезпечити максимально комфортний поїзд до України всім лідерам дружніх держав", – резюмували в УЗ.

Раніше повідомляли, що президенти чотирьох країн уже прибули в Україну та прямують до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

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