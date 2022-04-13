Укрзалізниці опублікувала фото з купе поїзда, в якому президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії їдуть до Києва.

"Українською залізницею, мабуть, не подорожувало стільки впливових дипломатів і політиків за весь час її існування, як за ці 49 днів війни. У нелегкий час наша залізниця об’єднує всю європейську родину та забезпечує #ЗалізнуДипломатію", – заявили у пресслужбі компанії.

В УЗ зазначили, що цього разу пасажирами українських поїздів стали одразу чотири лідери своїх країн: президенти Польщі Анджей Дуда, Литви – Гітанас Науседа, Латвії – Егілс Левітс та Естонії – Алар Каріс.

"Політики світового рівня в Києві проведуть зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Чекаємо на гарні новини та готові й надалі забезпечити максимально комфортний поїзд до України всім лідерам дружніх держав", – резюмували в УЗ.

Раніше повідомляли, що президенти чотирьох країн уже прибули в Україну та прямують до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.