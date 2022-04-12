Шмигаль сподівається на набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС не пізніше червня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що Україна набуде статусу кандидата на членство в Європейському Союзі не пізніше червня 2022 року.

Про це він заявив у своїму відеозверненні.

"Зустрілися з керівництвом Європейського Союзу в Києві. Отримали опитувальник, який має бути заповнений, щоб набути статусу кандидата на членство в ЄС. Почали працювати над ним. Очікуємо, що такого статусу Україна зможе набути вже не пізніше червня цього року", - сказав Шмигаль.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що невизначеність ЄС щодо членства України виснажує. Саме через це він звертався до лідерів Євросоюзу до початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до ЄС за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. А 7 березня Євросоюз запустив процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови про вступ. Цього ж дня агентство Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів написало, що низка країн ЄС виступила проти надання Україні цього тижня статусу кандидата. Німеччина, Нідерланди та кілька інших країн наполягають на тому, щоб Європейська комісія висловилася щодо готовності України до процесу вступу до Євросоюзу, перш ніж ухвалювати політичне рішення стосовно надання статусу кандидата на членство.

Лідери країн Євросоюзу схвалили декларацію, яка каже "так" євроінтеграції України. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа і назвав це рішення історичним.

21 березня Єврокомісія почала роботу над висновком щодо заявки України. Після опрацювання заявки Україні можуть надати статус держави-кандидата на вступ. Процес приєднання може зайняти роки.