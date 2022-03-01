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Угорщина підтримала вступ України до ЄС

Сійярто повідомив, що заявку України підтримали країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія.

Угорщина підтримала вступ України до ЄС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu, яке наводить відеозвернення міністра.

"Учора президенти восьми країн-членів ЄС - країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія - виступили зі спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статус країни-кандидата і почати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель поставити питання в порядок денний", - заявив Петер Сійярто. 

Він заявив також, що Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни. "Чим швидше буде мир, тим менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Сьогодні представник України при ЄС Всеволод Ченцов передав її постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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