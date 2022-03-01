Угорщина підтримала вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримав прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu, яке наводить відеозвернення міністра.

"Учора президенти восьми країн-членів ЄС - країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія - виступили зі спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статус країни-кандидата і почати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу, і ми закликаємо Брюссель поставити питання в порядок денний", - заявив Петер Сійярто.

Він заявив також, що Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни. "Чим швидше буде мир, тим менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу. Сьогодні представник України при ЄС Всеволод Ченцов передав її постійному представнику Франції, яка головує в Раді Євросоюзу.