Норвегія змінює сувору політику і надішле Україні 2 тисячі протитанкових гранатометів

З 50-х років країна не передавала зброю країнам-не членам НАТО.

Уряд Норвегії надішле в Україну 2 тисячі протитанкових гранатометів. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Норвегія передасть до 2000 одиниць протитанкової протитанкових гранатометів M72, йдеться в повідомленні уряду.

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що це рішення скасовує політику Норвегії, яка діяла з 1950-х років і полягала у ненадсиланні зброї країнам, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

Раніше Норвегія оголосила, що виведе свій суверенний фонд, найбільший у світі, з Росії і пообіцяла відправити в Україну шоломи, бронежилети та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше зброї на 450 млн передасть Євросоюз, $50 млн на зброю Україні передасть Австралія, а Німеччина, яка роками блокувала постачання Украні зброї, передасть протитанкові заходи та "Стінгери".