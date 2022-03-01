4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
4500 особового складу, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 150 танків: нові дані про втрати ворога
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
У МЗС Японії нагадали, що Росія окупувала Південні Курили
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
​Мер міста Куп'янськ на Харківщині здав місто росіянам
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Перемовини російської та української делегацій у Гомельській області завершились (оновлено)
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Окупанти знищили базу зберігання ракет КБ "Луч"
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
Російські літаки ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб українська армія не могла їх збивати
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
У мережі з'явилось звернення до росіян нібито від хакерів Anonymous: "3 березня всі ваші гроші буде перераховано ЗСУ"
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Зʼявилося відео вечірнього авіанальоту на Київ
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
ГоловнаСвіт

Норвегія змінює сувору політику і надішле Україні 2 тисячі протитанкових гранатометів

З 50-х років країна не передавала зброю країнам-не членам НАТО.

Норвегія змінює сувору політику і надішле Україні 2 тисячі протитанкових гранатометів

Уряд Норвегії надішле в Україну 2 тисячі протитанкових гранатометів. Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Норвегія передасть до 2000 одиниць протитанкової протитанкових гранатометів M72, йдеться в повідомленні уряду.

"Норвегія проводить сувору політику щодо експорту військової техніки, але Україна зараз стикається з надзвичайними обставинами", – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Зазначається, що це рішення скасовує політику Норвегії, яка діяла з 1950-х років і полягала у ненадсиланні зброї країнам, що не входять до НАТО, які перебувають у стані війни або ризику збройного конфлікту.

Раніше Норвегія оголосила, що виведе свій суверенний фонд, найбільший у світі, з Росії і пообіцяла відправити в Україну шоломи, бронежилети та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вперше зброї на 450 млн передасть Євросоюз, $50 млн на зброю Україні передасть Австралія, а Німеччина, яка роками блокувала постачання Украні зброї, передасть протитанкові заходи та "Стінгери"

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також