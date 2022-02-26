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Німеччина передає Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger, – Шольц

"Нашим обов’язком є зробити все можливе, щоб підтримати Україну в її захисті від вторгнення армії Путіна”.

Німеччина передає Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger, – Шольц
Фото: EPA/UPG

Німеччина передає Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц написав у твіттері.

“Російська атака знаменує переломний момент. Нашим обов’язком є зробити все можливе, щоб підтримати Україну в її захисті від вторгнення армії Путіна”, – написав він.

“Тому ми доставляємо 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям в Україні”, – додав очільник німецького уряду.

Нагадаємо, Німеччина дозволила Нідерландам надіслати Україні 400 реактивних систем залпового вогню для допомоги в боротьбі з російськими загарбниками. Цей поворот може означати швидке збільшення європейської військової допомоги Україні, оскільки значна частина зброї та боєприпасів на континенті принаймні частково німецького виробництва, що дозволяє Берліну законно контролювати їхню передачу.

Проте зміна позиції Берліна не обов’язково означає, що всі запити на постачання зброї будуть схвалені, оскільки кожен випадок розглядається окремо.

Сьогодні також стало відомо, що Німеччина надасть для військових України п'ять тисяч захисних шоломів

Раніше Німеччина відмовляла Києву в постачанні зброї і блокувала доставку озброєння в Україну з низки країн.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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