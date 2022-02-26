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Кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування груп і каналів дезінформації

За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі.

Кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування груп і каналів дезінформації
Фото: EPA/UPG

Кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування сервісів дезінформації.

Про це повідомила пресслужба відомства.

За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

Користувачам чат-боту будуть направлені детальні інструкції щодо блокування кожного із сервісів.

“Запрошуємо всіх активно брати участь у блокуванні диверсійних ресурсів”, – зазначили поліцейські.

Посилання на чат-бот тут. Сюди громадяни направляють виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування.

Посилання на Telegram-канал тут. Сюди будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це  зробити.

Нагадаємо, Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.

Міністерство культури та інформаційної політики України звернулось до сервісу YouTube з проханням заблокувати ряд російських пропагандистських каналів

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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