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Із Криму в бік України рухаються колони військової техніки РФ

Про це в соцмережах повідомляють мешканці окупованого Росією півострова.

Із Криму в бік України рухаються колони військової техніки РФ
Фото: facebook/Минобороны России

В бік материкової частини України сьогодні, 26 лютого, рухаються колони військової техніки РФ, повідомляє "Крим. Реалії".

Відео в соцмережах публікують мешканці тимчасово окупованого Росією півострова.

Техніка рухається на ділянці Феодосії траси "Таврида" в районі села Горностаївка, від Керченського мосту.

Нагадаємо, 26 лютого Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній

У Держспецзв'язку пояснили, як відрізнити техніку російських окупантів від української

Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливкового.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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