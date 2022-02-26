Із Криму в бік України рухаються колони військової техніки РФ

Про це в соцмережах повідомляють мешканці окупованого Росією півострова.

В бік материкової частини України сьогодні, 26 лютого, рухаються колони військової техніки РФ, повідомляє "Крим. Реалії".

Відео в соцмережах публікують мешканці тимчасово окупованого Росією півострова.

Техніка рухається на ділянці Феодосії траси "Таврида" в районі села Горностаївка, від Керченського мосту.

Нагадаємо, 26 лютого Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

У Держспецзв'язку пояснили, як відрізнити техніку російських окупантів від української.

Російська техніка має темно-зелений і болотний окрас. Іноді присутній трикольоровий окрас. Українська техніка має окрас у вигляді пікселю або темно-зелений колір, близький до оливкового.