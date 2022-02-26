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Румунія закрила свій авіапростір для російських літаків

Бухарест закликає всіх партнерів і союзників вжити таких же дій

Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній. 

Про це повідомив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, пише "Європейська правда".

«Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС, які заборонили російським авіакомпаніям літати у нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, яка зазнає нападу. Україна не самотня і необхідні санкції проти Росії за її агресію», – написав він.

Нагадаємо, раніше про аналогічні рішення оголосили Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Болгарія та Чехія.

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