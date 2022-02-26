Румунія закрила свій авіапростір для російських літаків

Румунія закрила свій повітряний простір для російських авіакомпаній.

Про це повідомив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, пише "Європейська правда".

«Румунія щойно приєдналася до інших країн-членів ЄС, які заборонили російським авіакомпаніям літати у нашому повітряному просторі. Румунія закликає всіх партнерів і союзників вжити таких дій, оскільки ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну, яка зазнає нападу. Україна не самотня і необхідні санкції проти Росії за її агресію», – написав він.

Нагадаємо, раніше про аналогічні рішення оголосили Велика Британія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Болгарія та Чехія.