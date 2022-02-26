Мінфін: Попри військовий стан, з початку лютого 2022 року до держбюджету надійшло 97,4 млрд грн або 123,7%

Плани по надходженням до загального фонду державного бюджету з початку лютого перевиконано

Міністерство фінансів продовжує виконувати свої функції і всіляко підтримує Збройні Сили України - плани по надходженням до загального фонду державного бюджету з початку року перевионано майже на 24%.

Про це повідомляється на сайті міністрерства.

"За оперативними даними Державної казначейської служби, до загального фонду державного бюджету з початку лютого 2022 року надійшло 97,4 млрд грн. Місячний розпис виконано на 123,7%", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство фінансів розраховує, що наступна місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом.

До того ж, 1 лютого в Україні продали облігацій на майже 214 мільйонів гривень.