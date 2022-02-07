Мінфін очікує місію МВФ "найближчим часом"

"Ми бачимо прогрес у наших відносинах з МВФ".

Міністерство фінансів розраховує, що наступна місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Про це у Facebook повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Сподіваємося, що наступна Місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання $2,2 млрд, і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи. Ми бачимо прогрес у наших відносинах з МВФ", - повдіомивМарченко.

Він зазначив, що Кабмін веде перемовини з Казначейством США щодо можливості отримання Україною кредитних гарантій. За його словами, сигнал про їх надання сам собою зможе суттєво заспокоїти ринки.

"Наразі у нас є обмежений доступ до ринків зовнішніх запозичень. Однак перевиконання планових показників дохідної частини держбюджету дозволяє нам почувати себе досить впевнено. Лише у січні цього року перевиконання за доходами склало більше 9 млрд. грн", - наголосив міністр фінансів.

Нагадаємо, що чинна програма stand-by мала тривати 18 місяців, але Україна і МВФ домовились про її продовження на пів року. Вона передбачає виділення Україні 5 млрд доларів.

Перший транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020, другий транш 700 млн доларів було погоджено 22 листопада 2021 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що в 2022 році Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 2,2 млрд доларів двома траншами після переглядів програми у березні та червні.