Аудит "Енергоатому" виявив порушень та недоліків на 13 млрд гривень

Державна аудиторська служба провела ревізію діяльності національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" за 2018-2021 роки і виявила фінансових порушень та недоліків на загальну суму 13 млрд гривень.

Про це повідомляє проєкт "Марлін" громадської організації StateWatch з посиланням на лист Дераудитслужби до Кабінету міністрів.

Аудитори виявили такі джерела порушень:

порушення у сфері закупівель – 9,3 млрд гривень;

втрати фінансових (матеріальних) ресурсів – 2,1 млрд грн;

неефективні управлінські дії або ризикові операції, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів – 1,4 млрд грн;

неефективні управлінські дії або ризикові операції, які можуть призвести до втрат надалі – 217,9 млн грн тощо.

"Матеріали ревізії передані до Національного антикорупційного бюро України для розгляду та прийняття відповідного рішення", – зазначили аудитори.

За результатами ревізії аудиторська служба також оформила доручення Міністерству енергетики "вжити заходів щодо врегулювання питання боргів за реалізовану електроенергію, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для АЕС та зберігання радіоактивних відходів".

На додатковий запит видання щодо поліпшення фінансового контролю на "Енергоатомі", у Міненерго наголосили на необхідності ухвалення парламентом низки законів та комплексного підходу щодо здійснення оплати виробникам електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки.

Стосовно зберігання радіоактивних відходів Міненерго відповіло, що це сфера відповідальності уряду.

Фото: marlin.org.ua

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