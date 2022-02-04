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НБУ оштрафував колекторську компанію за неетичну поведінку

Сума штрафу - 76 500 гривень.

НБУ оштрафував колекторську компанію за неетичну поведінку
Фото: пресслужба НБУ

Національний банк України оштрафував колекторську компанію "Глобал кредит" за порушення вимог щодо етичної поведінки, визначених у статті 25 закону України "Про споживче кредитування".

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"До ТОВ “Глобал кредит” Національний банк за друге встановлене порушення вимог щодо етичної поведінки застосував захід впливу у вигляді накладення штрафу в середньому розмірі 76 500 гривень", - йдеться в повідомленні.

Раніше, 21 грудня 2021 року, щодо "Глобал кредит"вже був застосований захід впливу за недотримання вимог щодо етичної поведінки (вимог щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості).

Нагадаємо, з липня 2021 року в Україні діє новий колекторський закон. Він забороняє здійснювати врегулювання простроченої заборгованості за споживчими кредитами компаніям, які не входять до Реєстру колекторів. Цей закон також забороняє колекторам займатися тероризуванням боржників та людей, яких вони вказали як поручителів під час отримання кредитів.

НБУ також встановив вимоги до працівників колекторських фірм та залучених ними осіб. По-перше, працівники колекторських фірм зобов'язані мати достатній рівень знань законодавства про захист прав споживачів і захист персональних даних. А по-друге, вони не повинні мати судимості, пов'язаної з насильством, крадіжками тощо.

У серпні Нацбанк отримав заявки на легалізацію від 64 колекторських фірм, а з вересня почав їх реєструвати.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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