В Україні збільшили граничну ціну на бензин і дизпаливо

Порівняно з кінцем січня середню ціну на бензин збільшено на 1,59 грн/літр, на дизпаливо – на 1,46 грн/літр.

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 30,84 грн/літр та дизпалива – 28,3 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на початок лютого.

З урахуванням граничних торговельних націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 35,84 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо - 35,3 грн/літр, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Порівняно з кінцем січня середню ціну на бензин збільшено на 1,59 грн/літр, на дизпаливо – на 1,46 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 березня 2022 року. На цей період діють граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального - не вище ніж 7 грн/літр і бензину - не вище ніж 5 грн/літр.

Середня вартість ДП (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок та ПДВ) і офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати на логістичне забезпечення та інші витрати, згідно із зовнішніми економічними договорами в розмірі $27/тонна.