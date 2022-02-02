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Гривня стабілізувалася попри інформаційну паніку, – Зеленський

Цьому сприяла і підтримка міжнародних партнерів. 

Гривня стабілізувалася попри інформаційну паніку, – Зеленський
Фото: пресслужба

Ситуацію з гривнею вдалося стабілізувати попри інформаційні хвилі, спрямовані проти цього.

Про це на спільному з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вважаю, що на сьогодні ми ситуацію утримали, незважаючи на ту інформаційну паніку, або хвилю, можна сказати, багато різних кроків. Стабілізували гривню. Я вважаю, заспокоїли ринки. На сьогодні вже можу констатувати. На сьогодні ми бачимо, що йде укріплення національної валюти", – зазначив він.

Президент додав, що стабілізації сприяла і допомога іноземних партнерів, які надавали фінансові гарантії.

"Це сигнал для інвесторів, що Європа вірить в Україну, тож не треба виводити гроші. І третє – що приїжджають лідери в ці складні часи. Все це вплинуло на те, що стабілізувалась гривня, укріпилась. Ми розуміємо, що в принципі буде завтра, ми вийшли з того, що для нас кожен ранок – фінансовий ризик", – додав президент. 

Нагадаємо, вчора президент Зеленський під час виступу в Раді повідомив, що економіка України почала процес стабілізації, у фінансовій системі все знаходиться під контролем. Гривня за останні дні зміцнилась приблизно на 30 копійок. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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