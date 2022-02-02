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У 2021 заробітчани переказали в Україну рекордні $15 млрд, – НБУ

Це на чверть більше, ніж у 2020-му.

У 2021 заробітчани переказали в Україну рекордні $15 млрд, – НБУ
Фото: Insider

Обсяг приватних грошових переказів в Україні за 2021 рік становив 15,03 млрд доларів США, що на 25,4% більше, ніж за січень-грудень 2020 року (11,98 млрд доларів).

За даними НБУ, в грудні в Україну надійшло 1,343 млрд доларів, що на 12,6% більше показника за цей період торік (1,193 млн доларів). Більше переказів з-за кордону було лише у вересні – 1,349 млрд доларів США.

При цьому офіційними каналами були здійснені приватні перекази на 8,14 млрд доларів (у 2020 році – 7,41 млрд доларів), а неформальними – 6,89 млрд доларів проти 4,57 млрд доларів у 2020-му.

Фото: НБУ

Нагадаємо, у 2019 році заробітчани переказали в Україну близько $12 млрд.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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