Мінфін: грошей на 500 гривень за бустер в бюджеті поки немає

Щойно у Мінфіні бачитимуть необхідність збільшити фінансування "єПідтримки", то відповідний законопроект із змінами до бюджету внесуть до Верховної Ради.

Закладених у бюджеті на програму "єПідтримка" грошей не вистачить для виплати 500 грн громадянам, які зроблять бустерне щеплення від коронавірусу.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Якщо порахувати, то по тисячі держава виплатила 7,7 мільйона громадян. Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 мільярди (закладених у бюджеті на програму "єПідтримка" - ред.) не вистачить" , - сказав Марченко.

Водночас, міністр зазначив, що на сьогоднішній день потреби вносити зміни до бюджету на 2022 рік для того, щоб збільшити фінансування програми, немає. За його словами, громадяни робитимуть бустерну дозу вакцини поступово.

"Хтось вакцинувався у грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік", – пояснює Марченко.

Він також запевнив: щойно у Мінфіні бачитимуть необхідність збільшити фінансування "єПідтримки", то відповідний законопроект із змінами до бюджету внесуть до Верховної Ради.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 січня пообіцяв, що українці, які зробили третє, бустерне щеплення від коронавірусу, отримають у якості заохочення від держави ще по 500 гривень.

Міністерство охорони здоров'я на початку січня вирішило почати бустерну вакцинацію всього дорослого населення. МОЗ рекомендує зробити бустер через 6-9 місяців після отримання другого щеплення від COVID-19.

Третій укол роблять мРНК-вакцинами (Moderna або Pfizer), а за їх відсутності - будь-якою іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.