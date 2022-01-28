Lufthansa повернула на нічну стоянку рейс Франкфурт–Київ

Минулого тижня кілька європейських авіакомпаній відмовилися від нічних стоянок літаків у Києві через ймовірне вторгнення РФ.

Німецька авіакомпанія Lufthansa від 27 січня відновила нічну стоянку рейсу LH 1492 Франкфурт–Київ в аеропорту "Бориспіль", але скоротила її годину на тлі інформації про можливий напад Росії на Україну.

За даними flightradar24.com, у четвер літак авіаперевізника вилетів до України о 22:35 замість 17:10 і приземлився у Києві о 01:36. Назад до Франкфурта авіалайнер вилетів у п'ятницю о 05:08, хоча за розкладом це мало статися о 06:00, пише профільне видання Аvianews.

Від 5-годинної затримки рейсу у Франкфурті постраждав народний депутат України Олексій Гончаренко, який 27 січня повертався до Києва і застряг в аеропорту Франкфурта. Проте після розголосу ситуації у ЗМІ та соцмережах Lufthansa повернула на нічну стоянку рейс.

"Як виявилося, авіакомпанія не повідомляли заздалегідь, а просто протягом всього тижня переносила на 5-12 годин рейс Франкфурт–Київ. Все це відбувалося через ініціативу Lufthansa. Вони вирішили, що їх екіпажу небезпечно ночувати у Києві! Хоча останнім часом від влади Німеччини лунають заяви, що Путін не становить ніякої небезпеки. Але вже сьогодні літак, на якому я прилетів з Франкфурту, залишився у Борисполі на ніч", – написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, як компенсацію авіакомпанія запропонувала лише ваучери 10 євро на їжу.

"Німеччина не надає Україні озброєння, командувач ВМС (вже колишній) розповідає, як любить Путіна, прем'єр Баварії не вважає Путіна ворогом, але чомусь саме німецька компанія не дозволяє ночувати своїм пілотам та стюардесам у Києві, бо «вони в небезпеці» . Як вони можуть бути в небезпеці, якщо, за версією представників німецької влади, Путін не несе загрози? […] Вони думають, що на нас ніхто не нападає, але літатимуть дуже обережно", – зазначав Гончаренко вчора.

Минулого тижня одразу чотири європейські авіакомпанії: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM, – відмовилися від нічних стоянок літаків у Києві на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення РФ. Співробітники Lufthansa повідомили пасажирів, що переносять рейси, оскільки екіпажам небезпечно ночувати у Києві через загострення політичної ситуації. Проте офіційно в авіакомпанії заявили, що зміна вильоту літаків до Києва пов'язана із оптимізацією графіка.

Водночас у KLM Аvianews.com підтвердили, що відмовилися від нічної стоянки у Києві через загострення ситуації у регіоні.

Попри численні повідомлення про масштабне скупчення російських військ поблизу українського кордону і застереження про високий ризик нового вторгнення РФ в Україну, українська влада стверджує, що зараз ситуація така сама, як навесні 2021 року.

24 січня президент Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив українців, що "все під контролем, причин для паніки немає". Наступного дня глава держави звернувся до українців із закликом "мислити критично, логічно й позитивно" і відрізняти фейки від правди.