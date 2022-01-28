Резніков відзвітував у парламенті щодо ситуації зі стягненням Росією військ

Кількість стягнутих сил нині співмірна ситуації, яка була навесні минулого року, але неспівмірна реакція.

Станом на зараз на українських кордонах не спостергіається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялись від дій Росії навесні минулого року.

Єдина відмінність, за якою Україна уважно стежить – це ситуація в Білорусі. Кардинально відрізняється інтенсивність гібридних заходів, у першу чергу – інформаційних, а також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію. Про це на годині запитань до уряду повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він підкреслив, що Україна володіє всією повнотою інформації закордонних розвідників. Відмінність у цифрах щодо концентрації військ повʼязана з відстанню та трактуванням цієї відстані – хтось використовує дані щодо присутності російських військ на відстані 200 км від кордону, хтось – 400. Україна використовує дані 200 кілометрів.

Резніков зауважив, що Росія взимку завжди починає військовий навчальний період – по всій Росії пересуваються війська. Зараз інформацію про це поширюють навмисно – це засіб тиску, і не тільки на Україну.

На початку грудня 2021 року Росія стягнула 94 000 військових, з авіаційною та морською компонентою було близько 110 тисяч. Зараз Україна спостерігає за 112 000 російських військових, а з авіа- і морською компонентою компонентою – близько 130 000 осіб.

"У квітні 2021 бойовий комонент, який стягувала Росія, складав 126 000 осіб. Кількість тоді і зараз співмірна. Неспівмірна реакція. Також відзначу, що Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні. Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є в наших військових, і "Стугна", і "Джевелін", набагато більша, ніж кількість потенційних мішеней", – запевнив він.

Резніков підкреслив, що ризики і загрози, які є зараз, існують вже 8 років.

Щодо Білорусі він додав, що нині немає жодних спроб атакувати Україну мігранатами. Щодо російських військ, які прибувають туди на навчання, міністр заявив, що вони більше схожі на окупаційний континген, ніж на ударну групу.

"Жодних загроз Білорусі з боку України не існує – це нонсенс. Хочу, щоб у Мінську це теж почули", – зазначив він.

Нагадаємо, з 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України".

Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома.

У Державному департамені США заявляли, що "Росія може мати намір розміщення військ у Білорусі під виглядом спільних навчань, щоб, можливо, атакувати Україну з півночі".