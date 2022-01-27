Голова МВС передав Зеленському подання про призначення нового командувача Нацгвардії

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський передав подання президенту Володимиру Зеленському про призначення виконуючим обов’язки командувача Нацгвардією заступника командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя.

Про це Монастирський повідомив у фейсбуці.

"Командувач Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан подав рапорт про звільнення з посади. Це вчинок справжнього офіцера. Рапорт Миколи Балана мною буде підтримано і надіслано президенту України для прийняття рішення. Одночасно мною внесено подання президенту України про призначення виконуючим обов’язки Командувача НГУ заступника Командувача НГУ генерал-лейтенанта Юрія Лебедя", - написав голова МВС.

Він наголосив, що наразі всі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання в штатному режимі.

"Також за моїм наказом буде проведене вивчення умов, в яких несуть службу всі призовники строкової служби в Національній гвардії та Державній прикордонній службі", - додав онастирський.

Нагадаємо, сьогодні командувач Національної гвардії України Микола Балан написав рапорт про відставку з посади у зв'язку з подіями на заводі "Південмаш" у Дніпрі, де 20-річний Артем Рябчук під час видачі зброї раптово відкрив вогонь по колегах. Він розстріляв караул військових Нацгвардії, після чого втік зі зброєю. Серед загиблих – пʼятеро військових і одна цивільна людина.

Хлопця затримали біля Підгроднього, що під Дніпром, після того, як він сам попросив перехожу подзвонити в поліцію і повідомити його місце розташування. Наразі йому оголосили підозру за трьома статтями.