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На Донеччині затримали розвідника "ДНР", який втікав від "знущань" російських кураторів

Затриманим є місцевий житель, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків.

На Донеччині затримали розвідника "ДНР", який втікав від "знущань" російських кураторів
Архівне фото

Співробітники української контррозвідки спільно з військовими затримали на лінії розмежування в Донецькій області розвідника ворожого угруповання.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У затриманого був при собі автомат Калашникова у розібраному стані.

"За попередніми даними, бойовик залишив лави свого підрозділу та втікав з ОРДЛО через постійні знущання ватажків і «кураторів» з РФ над підлеглими. Встановлено, що затриманим є мешканець Донецької області, який у 2019 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили розвідником одного з угруповань, причетного до обстрілів позицій українських військ", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочинів за: ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на Луганщині затримали колишнього бойовика, який їхав за українською пенсією.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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