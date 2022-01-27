Солдат Національної гвардії Артемій Рябчук, який з автомата розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.

Про це повідомив заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов, який наразі перебуває на місці події.

За його словами, Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

У Патрульній поліції підтвердили, що затримали Рябчука після телефонного дзвінка.

"Сьогодні, близько 9 ранку, спецлінії 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що неподалік міста Дніпра, у місті Підгороднє, на вулиці Крайній він побачив чоловіка, схожого за прикметами на розшукуваного військовослужбовця", – сказано в повідомленні. Патрульних негайно скерували за вказаною адресою.

"Інформація громадянина підтвердилася. Вулицею рухався чоловік з предметом, схожим на автомат. Поліцейські затримали його та надягли кайданки. Надалі на місце викликали слідчо-оперативну групу", – повідомляють у Патрульній поліції.

У ДБР повідомили про реєстрацію кримінального провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

Керівник відомства Олексій Сухачов наголосив, що службові особи ГУ Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади. Як і до забезпечення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь НГУ.

Попередня кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.