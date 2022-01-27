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Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі на "Южмаші", здався сам (оновлено)

Щодо керівництва Нацгвардії порушено кримінальну справу про службову недбалість. 

Нацгвардієць, який розстріляв товаришів по службі на "Южмаші", здався сам (оновлено)
Фото: ДБР

Солдат Національної гвардії Артемій Рябчук, який з автомата розстріляв товаришів по службі на Південмаші, сам зв'язався з правоохоронцями та здався їм.

Про це повідомив заступник директора Теруправління ДБР у Полтаві Володимир Шилов, який наразі перебуває на місці події.

За його словами, Рябчук, перебуваючи у селі, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

У Патрульній поліції підтвердили, що затримали Рябчука після телефонного дзвінка.

"Сьогодні, близько 9 ранку, спецлінії 102 надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про те, що неподалік міста Дніпра, у місті Підгороднє, на вулиці Крайній він побачив чоловіка, схожого за прикметами на розшукуваного військовослужбовця", – сказано в повідомленні. Патрульних негайно скерували за вказаною адресою.

"Інформація громадянина підтвердилася. Вулицею рухався чоловік з предметом, схожим на автомат. Поліцейські затримали його та надягли кайданки. Надалі на місце викликали слідчо-оперативну групу", – повідомляють у Патрульній поліції.

У ДБР повідомили про реєстрацію кримінального провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі.

Керівник відомства Олексій Сухачов наголосив, що службові особи ГУ Національної гвардії України в умовах особливого періоду недбало ставилися до військової служби під час організації заходів охорони важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, органів держвлади. Як і до забезпечення служби на цих об’єктах військовослужбовцями підпорядкованих частин оперативно-територіальних управлінь НГУ.

Попередня кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України).

Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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