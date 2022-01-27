На Донбасі другу добу зберігається тиша

У зоні бойових дій на Донбасі другу добу не фіксують порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів.
Про це повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні."Упродовж минулої доби, 26 січня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", – сказано в повідомленні. Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
Як повідомляли, у вівторок, 25 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих дій двоє українських військових зазнали поранень.
Учора Тристороння контактна група по Донбасу провела перше у 2022 році засідання. Як наголосив представник ОБСЄ Міко Кіннунен, дотримання заходів щодо посилення режиму припинення вогню дозволило знизити кількість обстрілів на 75%. Однак повного припинення порушень режиму припинення вогню не досягнуто, що призводить до втрат у Збройних силах України та руйнації громадянської інфраструктури.