Кабмін підняв ліміт одержувачів академічних стипендій на 5%

Кабінет міністрів ухвалив рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового навчання.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно з ухваленим на сьогоднішньому засіданні уряду рішенням 2022 року кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45% замість 35-40%.

"Водночас, як і було анонсовано, розмір стипендії буде збільшений", – додав голова Кабміну.

Нагадаємо, 1 вересня 2021 року Кабінет міністрів підтримав рішення про підвищення стипендій для студентів. Так, у закладах профтехосвіти стипендії мають бути збільшені у 2,5 раза, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 раза.

Розмір мінімальної академічної стипендії з 1 січня 2022 року:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується від 490 до 1 250 грн на місяць;

збільшується від 490 на місяць; для студентів закладів фахової передвищої освіти , які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр", збільшується від 980 до 1 510 грн на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі , – від 1 250 до 1 930 грн на місяць;

, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "фаховий молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр", збільшується від 980 на місяць; для яких встановлюються , – від 1 250 на місяць; для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", збільшується від 1 300 до 2 000 грн на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, – від 1 660 до 2 550 грн на місяць.

На початку грудня міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що бюджет-2022 передбачає збільшення на 30,7% видатків на виплати академічних стипендій учням профтехів, студентам, аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти.