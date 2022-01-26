Львівського митника зупинили п'яним за кермом після анонімного дзвінка

У вівторок увечері, 25 січня, о 17:40 на об’їзній дорозі Львова патрульні зупинили водія, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Патрульні розповіли, що вранці 26 січня до них надійшло анонімне повідомлення про те, що за кермом автомобіля Volkswagen Jetta може перебувати нетверезий водій. О 17:40 на об'їздній дорозі Львова екіпаж патрульної поліції за орієнтуванням зупинив автомобіль Volkswagen Jetta. За кермом дійсно перебував водій з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

"Огляд на стан сп’яніння зі згоди водія у встановленому законом порядку проводився із застосуванням спеціального приладу Dragger в присутності двох свідків. Результат огляду на стан алкогольного сп‘яніння – позитивний, 0,36 проміле", – повідомили у патрульній поліції.

З неофіційних джерел стало відомо, що за кермом автомобіля перебував начальник відділу провадження управління протидії митним правопорушенням Львівської митниці Мар’ян Бедрій. За інформацією видання "Львівські новини", чоловік повертався з роботи після святкування. Цієї інформації у поліції не підтвердили.

Начальник Львівської митниці Данііл Меньшиков підтвердив, що вчора патрульні зупинили Бедрія та склали на нього протокол за 130 статтею. Він сказав, що наразі триває службова перевірка. Зі своїм підлеглим він особисто після цього випадку ще не спілкувався.

"Факт зупинки був, факт складання протоколу був. Мені невідомо, чи був він дійсно в стані алкогольного сп’яніння чи ні. Після зупинки мій співробітник Бедрій поїхав у лікарню і здав аналізи. Зараз ми чекаємо результатів експертизи, чи дійсно був у крові алкоголь і, якщо був, то в якій кількості. Сьогодні зранку ми розпочали службову перевірку. За результатами висновків експертизи з лікарні і за результатами засідання дисциплінарної комісії будемо робити висновки. Але я не виключаю провокацій, бо деяким людям не подобається наша робота в регіоні, яку ми останні два місяці проводимо на митниці", – розповів Меньшиков.

Також він зазначив, що офіційна заява Львівської митниці щодо цього факту буде пізніше, коли будуть висновки експертизи з лікарні та дисциплінарної комісії.

Прикметно, що патрульні зупинили автомобіль не через порушення ПДР, а після отримання інформації від аноніма. У Львові діє громадська організація Pitbull Lviv, яка таким чином намагається боротися з пияцтвом на дорогах. Проте керівник Pitbull Lviv Микола Ільчук розповів, що ще нічого не знає про цей випадок.

Нагадаємо, раніше на Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест. А в Чернівцях затримали п'яного водія зі смертельною дозою алкоголю в крові.

Як відомо, з 17 березня 2021 року в Україні чинні нові штрафи за порушення ПДР і посилено відповідальність за керуванням авто в нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

У квітні минулого року на Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом.