У Чернівцях патрульні поліцейські зупинили водія Range Rover із 25-разовим перевищенням норми алкоголю в крові. Під час перевірки алкотестер показав результат 5 проміле, що вважається майже смертельною дозою.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

Зазначається, що вчора близько 23-ї години на вулиці Руській патрульні зупинили автомобіль Range Rover. Під час спілкування інспектори помітили, що у водія наявні ознаки сильного алкогольного сп'яніння.

Результат тесту на стан сп'яніння показав 5,0 проміле.

Фото: facebook.com/patrolpolicecv

"Зауважимо, що допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом - 0,2 проміле. Уже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 - відносно смертельна доза", - наголосили в поліції.

На водія склали протокол згідно зі ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП і винесли постанову згідно зі ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Нагадаємо, раніше на Львівщині п’яний водій скликав "мітинг" на свою підтримку і змусив поліцейських самих пройти драг-тест.

Як відомо, з 17 березня в Україні чинні нові штрафи за порушення ПДР і посилено відповідальність за керуванням авто в нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

У квітні на Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом.