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Резонансна ДТП у Луцьку: неповнолітнього водія відправили під домашній арешт

Хлопцеві загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Резонансна ДТП у Луцьку: неповнолітнього водія відправили під домашній арешт
Фото з мцісця події
Фото: https://www.volynnews.com/

Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту неповнолітньому, який напередодні вчинив ДТП у Луцьку

Про це повідомляє поліція Волинської області.

У понеділок 16-річний хлопець, втікаючи від поліцейських, врізався у щільний натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Після вчинення ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські та небайдужі громадяни.

За даними поліції, внаслідок ДТП постраждало шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження ) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – домашній арешт.

Хлопцеві загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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