Загроза з боку РФ є постійно, але ситуація під контролем, - Данілов

За словами секретаря РНБО, російські війська постійно проводять навчання поблизу українських кордонів, проте великої загрози в цьому на сьогодні немає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що загроза з боку Російської Федерації є постійно, проте ситуація перебуває під контролем.

Про це він заявив на брифінгу в Офісі президента у вівторок, інформує “Інтерфакс-Україна”.

"Чи є на сьогодні загроза нашій країні? Звісно, є. Вона постійна. Починаючи з 2014 року ми перебуваємо в активній фазі з'ясування відносин із Російською Федерацією. І це не наша провина, ми ні на кого не нападали. Що сьогодні є: ми відстежуємо ситуацію. Вона під контролем", - сказав Данілов.

За його словами, російські війська постійно проводять навчання поблизу українських кордонів, проте великої загрози в цьому на сьогодні немає.

"Навчання вони проводять постійно. Інша річ, що раніше на це так не звертали уваги. Щодо наявності та переміщення техніки, то вони роблять це постійно. Вони постійно встановлюють ті чи інші табори, але в цих таборах на сьогодні немає тієї кількості людей, яка дозволяла б вважати, що є велика загроза. Але це не означає, що цього не відбуватиметься завтра", - підкреслив він.

Нагадаємо, західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.

7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України відбулася розмова Путіна та Байдена. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію". Разом із тим Байден допустив зустріч США та членів НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу. Країни Східної Європи критично поставилися до цієї ідеї президента США.