75% росіян вважають імовірною війну з Україною, – опитування

Половина опитаних упевнена, що ініціатором ескалації конфлікту є США.

75% росіян допускають, що напруженість на російсько-українському кордоні може перерости у війну.

Такі дані опитування, проведеного російським "Левада-центром", повідомляє "Новая газета".

Серед тих, хто не виключає такої можливості, лише 3% упевнені, що війна неминуча. 36% респондентів вважають, що це цілком можливо, а 38% назвали такий результат подій малоймовірним.

Ще 15% виключають можливість збройного конфлікту між двома державами.

Половина опитаних упевнена, що ініціатором ескалації конфлікту є США та інші країни НАТО.

Такої думки найчастіше (61%) дотримуються росіяни 55 років і більше. Також у цьому упевнена приблизно чверть (24%) респондентів 18-24 років.

16% респондентів вважають, що в загостренні ситуації винна Україна. Серед опитаних до 24 років такої думки дотримуються 20% людей.

Ще 4% респондентів заявили, що конфлікт загострює Росія, 3% назвали ініціатором напруженості бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, згідно з результатами опитування "Рейтингу", 72% українців вважають Росію ворожою державою, 48% - Білорусь.