МЗС розраховує на переговорах з Німеччиною вирішити питання постачання зброї Україні

"Дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоб шукати рішення для будь-яких ситуацій".

Україна та Німеччина можуть вирішити проблему блокування Берліном купівлі Україною зброї по лінії НАТО в рамках переговорів.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас дійсно точаться певні дискусії з деякими членами Альянсу щодо того, як ця вся система функціонуватиме. Але я переконаний, що ми повинні говорити про це з ними зараз на двосторонньому рівні, як дипломати. Тому що я не вважаю, що це невирішуване завдання. Ми цілком можемо вирішити його на переговорах", - сказав сказав він.

"Учора ми з пані Анналеною Бербок обговорювали це питання і зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоб шукати рішення для будь-яких ситуацій", - додав Кулеба.

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках НАТО.

Президент Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica зазначив, що Німеччина завадила постачанням протидронних рушниць і протиснайперських систем в Україну.

"Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але в деяких столицях, як і раніше, перемагає страх", - сказав президент.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії. Резніков також заявив, що з огляду на те, що уряд Німеччини блокує закупівлі летальної зброї, Україна намагатиметься придбати її за допомогою двосторонніх угод із союзниками, зокрема: США, Великою Британією, Литвою та Францією.