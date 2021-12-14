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В Індонезії відбувся потужний землетрус, метеорологічна служба попередила про можливі цунамі

10 днів тому в Індонезії трапилося виверження вулкану, внаслідок якого загинули 48 людей. 

На сході Індонезії у вівторок відбувся землетрус магнітудою 7,4 балли. Метеорологічна служба видала попередження про можливе цунамі, але поки інформації про будь-які руйнування і жертв немає, пише Reuters.

Землетрус трапився у морі Флорес приблизно в 112 кілометрах від міста Ларантука на глибині 12 км. 

Землетрус в Індонезії
Фото: BBC
Землетрус в Індонезії

Мешканець містечка Маумере, що омивається Флоресом, повідомив, що всі жителі вибіжали на вулицю, побоюючись руйнувань будинків. Із лікарень і готелів масово евакуювали людей, додає BBC.

У 1992 році землетрус аналогічної потужності сильно зруйнував це місто. 

Центр попереджень про цунамі в Тихому океані повідомив, що небезпечні хвилі від землетрусу можливі на узбережжі в межах 1000 км від епіцентру. 

Індонезія розташована між так званим Тихоокеанським вогняним кільцем – зоною високой сейсмічної активності із вулканами. 

Нагадаємо, 4 грудня в Індонезії унаслідок виверження вулкану Семеру на острові Ява загинули 48 людей. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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