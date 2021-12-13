​Джонсон попередив Путіна, що "будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою"

Прем'єр Британії закликав Росію зменшити напруження на кордоні з Україною.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним висловив стурбованість зростанням військової присутності РФ на українському кордоні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу уряду Британії.

"Він висловив глибоке занепокоєння Сполученого Королівства нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та підтвердив важливість роботи з дипломатичних каналів для зниження напруженості та пошуку довгострокових рішень", - йдеться в повідомленні.

Джонсон наголосив на важливості діалогу для забезпечення міжнародної та регіональної безпеки.

Зазначається, що співрозмовники погодились із необхідністю дотримання умов Мінських угод усіма учасниками. Джонсон наголосив прихильність Великобританії до територіальної цілісності та суверенітету України та попередив, що будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки.

У пресслужбі Кремля зазначили, що Путін у телефонній розмові "виклав принципові оцінки поточної ситуації навколо України" і "заявив про необхідність початку переговорів про нерозширення НАТО".

"Володимир Путін заявив про необхідність негайно розпочати переговори з метою вироблення чітких, міжнародно-правових домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, що загрожують Росії озброєнь. Російська сторона представить проєкти відповідних документів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше країни G7 попередили Росію про "серйозні наслідки" у разі вторгнення в Україну.

Західні ЗМІ, політики та спецслужби протягом останніх тижнів повідомляють про нарощування російських військ на кордоні з Україною. Як стверджують джерела американських та європейських ЗМІ, вторгнення в Україну може розпочатися на початку 2022 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що відеопереговори президентів США і Росії, які пройшли 7 грудня, "роблять можливою стримування та деескалацію".