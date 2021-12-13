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​Лукашенко хоче створити з Путіним новий "Радянський Союз", але "більш просунутий та стабільніший"

Він також зазначив, що не ставить перед собою жодних термінів.

​Лукашенко хоче створити з Путіним новий "Радянський Союз", але "більш просунутий та стабільніший"
Фото: kremlin.ru

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що в новому союзі Білорусі з Росією врахують усі помилки Європейського Союзу, а також залишать усе позитивне із Радянського Союзу.

Про це він розповів в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT

"Цей союз буде більш просунутим і стабільнішим. По-перше, тому, що ми врахуємо всі помилки Європейського Союзу, щоб їх не повторювати, а досвід використовуватимемо, позитивний досвід... А по-друге, адже ми вийшли з єдиної держави – з Радянського Союзу, і ми багато чого вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого, і що нам у майбутньому не знадобиться", - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що не ставить перед собою жодних термінів щодо створення цього союзу.

"25-й, 30-й або якийсь там рік... Ми йтимемо крок за кроком, вирішуючи проблеми", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, інтеграція Росії з Білоруссю обговорюється з 1999 року. Проєкти "дорожніх карт" влада країн не публікує.

У 2019 році Путін та Лукашенко домовилися, що Росія і Білорусь в рамках об'єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд. У вересні 2020 прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін на зустрічі з Лукашенком заявив про досягнення прогресу щодо Союзної держави.

Президент Росії Володимир Путін каже, що для нього розвал СРСР став трагедією та "розпадом історичної Росії".

Згідно з даними опитування, більшість українців не жалкують про розпад СРСР та проголосували б за проголошення незалежності, якби довелося.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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