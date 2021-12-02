Голова Пентагону назвав Росію Радянським Союзом і висловив сподівання, що вторгнення в Україну не буде

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що будь-яка відповідь США на дії Росії щодо України здійснюватиметься як частина зусиль міжнародного співтовариства.

Про це він заявив під час візиту до Південної Кореї, передає "Радіо Свобода".

"Все, що ми робимо, буде здійснено як частина зусиль міжнародного співтовариства", – сказав Остін. При цьому він наголосив, що сподівається на те, що "ми не побачимо вторгнення Радянського Союзу в Україну", маючи на увазі Росію.

Остін також закликав Росію "знизити температуру в регіоні" на кордоні з Україною.

Голова Пентагону виступив після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен, який має зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Стокгольмі, попередив Москву про санкції.

На питання, чи буде реакція США суто економічною, Остін відмовився відповідати, сказавши лише, що буде використано "найкращі методи".

Фк повідомлялося, у жовтні Остін відвідав Києв з робочим візитом.

Нагадаємо, за даними Києва, Росія утримує понад 100 тисяч військових і важкої техніки поблизу кордону. Це відбувається після масштабних військових навчань.

Президент Володимир Зеленський вважає основною метою стягнення військ - залякування, але не виключає наступу Росії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, своєю чергою, казав, що Росія розглядає вторгнення у якості однієї з альтернатив. За його словами, рішення про напад, можливо, ще не ухвалене, але такий варіант перебуває "на столі" в Кремлі.

30 листопада президент РФ Володимир Путін нагадав, що про ймовірний напад Росії на Україну говорили ще весною, але цього не сталося.

1 грудня Путін заявив, що вимагає від НАТО гарантій того, що Україна не стане членом альянсу. Держдеп завив, що Сполучені Штати бачать ознаки підготовки Росією широкомасштабного вторгнення в Україну за сценарієм 2014 року.