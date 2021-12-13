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Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу в Європу у відповідь на санкції

Білоруський диктатор застеріг ЄС від запровадження нових санкцій.

Лукашенко пригрозив перекрити транзит газу в Європу у відповідь на санкції
Фото: president.gov.by

Олександр Лукашенко заявив, що перекриє транзит російського газу в Європу, якщо європейські санкції стануть занадто болючими.

Про це Лукашенко сказав в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT.

"Якщо санкції, які вони вводять або введуть у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їхні санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - цитує Лукашенка державне агентство "БелТА".

Лукашенко уже вдруге за останній час погрожує вдатися до такого кроку. Вперше про таку можливість Лукашенко згадав на початку листопада у розпал кризи з мігрантами на кордоні Білорусії та Польщі, коли у Варшаві допустили повне закриття кордону. 

Нагадаємо, що Європейський Союз запровадив уже п'ять санкційних пакетів проти Лукашенка та його режиму.

У кінці 2020 року Євросоюз з інтервалами у місяць запровадив три пакети персональних санкцій за фальсифікацію президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року та за репресії проти протестувальників.

Після примусової посади літака Ryanair в Мінську було запроваджено четвертий пакет санкцій, куди потрапили перші гіганти білоруської промисловості: "Мінський автомобільний завод" (МАЗ) і "Білоруський автомобільний завод" (БелАЗ). Тоді ж було затверджені секторальні санкції проти Білорусі, які завдали удару по таких  секторах, як нафта і калій.

На початку грудня 2021 року у відповідь на створену Лукашенко міграційну кризу Євросоюз ввів п'ятий пакет санкцій, куди потрапили ще кілька великих компаній: "Белавіа", "Гродно Азот", "Белшина", "Гродно Хімволокно", "Білорусьнафта".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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