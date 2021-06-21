США, ЄС, Канада і Великобританія синхронно ввели санкції проти режиму Лукашенка

Під обмеження потрапило оточення Лукашенка та заводи МАЗ і БелАЗ.

Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія у понеділок, 21 червня, синхронно запровадили нові санкційні пакети проти режиму Олександра Лукашенка.

"Сьогодні ми застосовуємо скоординовані санкційні заходи у відповідь на примусову посадку комерційного рейсу Ryanair, який виконував рейс між країніми Євросоюзу, та політично вмотивований арешт журналіста Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапеги, а також у відповідь на триваючий напад на права та основні свободи людини. Ми хочемо підтримати давно придушені демократичні прагнення народу Білорусі та спільно намагаємося покарати режим за кричуще ігнорування міжнародних зобов'язань", - йдеться у спільній заяві західних країн.

Санкційний перелік Євросоюзу найбільший, до нього увійшли 78 фізичних осіб та вісім юридичних.

Серед них - російський мільярдер Михайло Гуцерієв (компанії "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк), Лілія Лукашенко (невістка Лукашенка, дружина його сина Віктора), Дмитро Лукашенко (середній син Лукашенка), автомобільні заводи МАЗ та БелАЗ.

В списку США - 16 фізичних осіб та п'ять юридичних.

Серед них - речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт, спікер сенату Наталія Кочанова, генеральний прокурор Андрій Швед, Комітет державної безпеки, внутрішні війська МВД Білорусі, Мінський ізолятор тощо.

Канада ввела санкції проти 17 фізичних осіб та п'яти юридичних.

Серед них - бізнесмен Микола Воробей, який співпрацює з Віктором Медведчуком, БелАЗ, МАЗ.

Великобританія ввела санкції проти 11 фізичних осіб та двох юридичних, зокрема проти британської "дочки" Білоруської нафтової компанії.

США

Астрейко Олександр

Гуржий Андрій

Гриб Михайло

Дорошенеко ОЛьга

Ейсмант Наталія

Зубков Сергій

Калиновський Сергій

Карпенков Микола

Кацуба Світлана

Кочанова Наталія

Лосякін Олександр

Плишевський Ігор

Рахманова Марина

Целіковець Ірина

Церцель Іван

Швед Андрій

Установа "Центр ізоляції правопорушників ГУВС Мінська"

УВС Брестоблвиконкому

Внутрішні війська МВС

ГУ боротьби з організованою злочинністю та корпупцією МВС Білорусі

Комітет державної безпеки Білорусі

Канада

Авраменко Олексій

Беляков Олег

Василюк Олександр

Воробей Микола

Гайдукевич Сергій

Голуб Ігор

Гурцевич Андрій

Зайцев Олександр

Карпенков Микола

Луцький Ігор

Марков Марат

Олексін Олексій

Риженков Максим

Сікорський Ігор

Хренін Віктор

Чуро Леонід

Швед Андрій

Белаеронавігація

БелАЗ

Бремино Групп

МАЗ

"Нова нафтова компанія"

Великобританія:

Авраменко Олексій

Беляков Олег

Гайдукевич Сергій

Голуб Ігор

Гурцевич Андрій

Карпенков Микола

Марков Марат

Риженков Максим

Сікорський Ігор

Хренін Віктор

Чуро Леонід

BNK UK Ltd

"Белаеронавігація"

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.