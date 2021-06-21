Блок експрезидента Вірменії заявив про "спірність" результатів парламентських виборів

У блоці "Айастан" заявили, що не визнають результатів, поки не будуть з'ясовані всі "проблемні питання".

Блок "Айастан" колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна вважає спірними оприлюднені результати дострокових парламентських виборів, згідно з яким партія прем'єра Нікола Пашиняна здобула більшість голосів. Про це пише вірменське бюро "Радіо Свобода" з посиланням на заяву політсили.

"Вони (результати. – Ред.) вступають у різке протиріччя з різноманітними проявами суспільного життя, свідками яких ми стали за останні 8 місяців, з результатами опитувань суспільної думки, зокрема міжнародними, і нарешті зі здоровим глуздом", - заявили в блоці.

В "Айастан" повідомили, що не визнають результати виборів, допоки не будуть повінстю роз'яснені всі проблемні питання.

Нагадаємо, що на дострокових парламентських виборах у Вірменії перемогла партія в.о. прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Цивільний договір". За цю політсилу віддали голоси 53,92% виборців. Блок колишнього президента Роберта Кочаряна набрав 21,04%.

Докладніше про вибори читайте в матеріалі Віталія Портнікова "Поразка «вірменського Медведчука»".