ЄС заморожує активи і забороняє в'їзд причетним до режиму Лукашенка (оновлено)

Євросоюз посилює санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. ЄС вирішив заморозити активи та заборонити отримання віз 78 причетним до режиму фізичним особам. До списку потрапили бізнесмени, а також члени родини Лукашенка, повідомив журналіст Radio Liberty Рікард Джозвяк у Twitter.

Також до переліку потрапили прокурори, судді, поліцейські, військові високопосадовці і ректори кількох вишів. Інформацію про санкції мають оприлюдини сьогодні в офіційному журналі ЄС.

Оновлено. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що новий пакет санкцій буде затверджують на сьогоднішньому засіданні глав МЗС. За його словами, до списку потрапили близько 86 фізичних та юридичних осіб, пише "Інтерфакс-Україна". Західні ЗМІ писали, що санкції, крім фізосіб, стосуватимуться щонайменше семи компаній.

EU for mins have taken the decision to impose asset freezes & visa ban on 78 people & 8 entities. a handful of businessmen but also members of #Lukashenka's family, rectors, prosecutors, judges, police officers & high ranking military. #Belarus. in official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2021

Нагадаємо, у червні Bloomberg повідомило, що Європейський Союз має намір запропонувати санкції щодо 71 організації та людини у межах нового раунду обмежувальних заходів проти режиму в Білорусі. Обмежувальні заходи хотіли накласти на суддів, прокурорів і представників так званої влади.

Євросоюз вже застосував санкції щодо семи білоруських організацій та 88 фізичних осіб, включно з Олександром Лукашенком, і працює над розширенням списку. Цей процес було запущено ще до затримання блогера Романа Протасевича.

Запропоновані санкції попередньо мають бути схвалені країнами-членами ЄС перед тим, як набути чинності.