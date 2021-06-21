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ЄС заморожує активи і забороняє в'їзд причетним до режиму Лукашенка (оновлено)

Санкції стосуються прокурорів, суддів, правоохоронців, військових посадовців і деяких ректорів. 

ЄС заморожує активи і забороняє в'їзд причетним до режиму Лукашенка (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Євросоюз посилює санкції проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. ЄС вирішив заморозити активи та заборонити отримання віз 78 причетним до режиму фізичним особам. До списку потрапили бізнесмени, а також члени родини Лукашенка, повідомив журналіст Radio Liberty Рікард Джозвяк у Twitter. 

Також до переліку потрапили прокурори, судді, поліцейські, військові високопосадовці і ректори кількох вишів. Інформацію про санкції мають оприлюдини сьогодні в офіційному журналі ЄС.

Оновлено. Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що новий пакет санкцій буде затверджують на сьогоднішньому засіданні глав МЗС. За його словами, до списку потрапили близько 86 фізичних та юридичних осіб, пише "Інтерфакс-Україна". Західні ЗМІ писали, що санкції, крім фізосіб, стосуватимуться щонайменше семи компаній. 

Нагадаємо, у червні Bloomberg повідомило, що Європейський Союз має намір запропонувати санкції щодо 71 організації та людини у межах нового раунду обмежувальних заходів проти режиму в Білорусі. Обмежувальні заходи хотіли накласти на суддів, прокурорів і представників так званої влади. 

Євросоюз вже застосував санкції щодо семи білоруських організацій та 88 фізичних осіб, включно з Олександром Лукашенком, і працює над розширенням списку. Цей процес було запущено ще до затримання блогера Романа Протасевича

Запропоновані санкції попередньо мають бути схвалені країнами-членами ЄС перед тим, як набути чинності. 

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