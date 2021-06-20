"Талібан" назвав умову для мирного вирішення конфлікту в Афганістані

"Справжня ісламська система – найкращий засіб для вирішення всіх проблем афганців".

Ісламістський радикальний рух "Талібан" готовий до мирного вирішення афганського конфлікту за умови вибудовування системи, заснованої на принципах ісламу.

Про це пише Interfax.com.ua з посиланням на ЗМІ.

"Справжня ісламська система – найкращий засіб для вирішення всіх проблем афганців", – цитують видання заступника лідера "Талібану" Абдулу Гані Барадара.

Барадар запевнив, що надалі в Афганістані будуть враховані права всіх афганців, зокрема жінок.

Водночас таліби підтримують мирне врегулювання ситуації після виведення американських військ з Афганістану, яке має завершитися до 11 вересня 2021 року.

"Сама наша участь у переговорах відкрито свідчить про те, що ми віримо у вирішення питань на основі взаєморозуміння", – сказав він.

Паралельно з цим таліби продовжують переговори з Кабулом щодо мирного вирішення багаторічного конфлікту.

В останні роки рух "Талібан" поступово посилював свої позиції в низці афганських провінцій. Ситуація ускладнюється тим, що влада де-факто не контролює великі райони країни.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ, що до цього часу перебували на території країни.

В Афганістані перебувало близько 2500 американських військовослужбовців, наявність яких в країні підтверджено, а також кілька сотень військовослужбовців сил спеціальних операцій.

Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами “Аль-Каїди” літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

Інтервенція пояснювалася зв'язками з "Аль-Каїдою" з угрупованням "Талібан", яке контролює більшу частину Афганістану.

Адміністрація Байдена вважає, що "Аль-Каїда" зараз не представляє загрози для США.