Путін анонсував “пряму лінію” 30 червня

Він відповідатиме на запитання росіян.

Президент Росії Володимир Путін 30 червня проведе “пряму лінію”, яку транслюватимуть телеканали і радіо.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Він “у вільному режимі відповість на питання, що цікавлять громадян країни”, йдеться у повідомленні.

“Такі події регулярно проводили в минулому. Але цього року “пряма лінія” з Путіним відбудеться на тлі рекордно низького рівня схвалення громадськістю діяльності владної партії “Єдина Росія” і за приблизно 10 тижнів до парламентських виборів у Росії”, – пише Радіо Свобода.

Зазначимо, вибори до 450-місної Державної думи відбудуться 19 вересня 2021 року. Наступні президентські вибори у Росії пройдуть у 2024 році.

Раніше в Росії ухвалили закон, який дозволить Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Нагадаємо, Федеральний список партії "Єдиної Росії" на виборах в Державну думу очолить міністр оборони Сергій Шойгу, а не колишній президент Дмитро Медведєв, як раніше.

У 2016 році Верховна Рада визнала вибори до Державної думи Росії нелегітимними.