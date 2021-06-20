Путін анонсував “пряму лінію” 30 червня

Президент Росії Володимир Путін 30 червня проведе “пряму лінію”, яку транслюватимуть телеканали і радіо.
Про це повідомила пресслужба Кремля.
Він “у вільному режимі відповість на питання, що цікавлять громадян країни”, йдеться у повідомленні.
“Такі події регулярно проводили в минулому. Але цього року “пряма лінія” з Путіним відбудеться на тлі рекордно низького рівня схвалення громадськістю діяльності владної партії “Єдина Росія” і за приблизно 10 тижнів до парламентських виборів у Росії”, – пише Радіо Свобода.
Зазначимо, вибори до 450-місної Державної думи відбудуться 19 вересня 2021 року. Наступні президентські вибори у Росії пройдуть у 2024 році.
Раніше в Росії ухвалили закон, який дозволить Путіну залишатися при владі до 2036 року.
Нагадаємо, Федеральний список партії "Єдиної Росії" на виборах в Державну думу очолить міністр оборони Сергій Шойгу, а не колишній президент Дмитро Медведєв, як раніше.
У 2016 році Верховна Рада визнала вибори до Державної думи Росії нелегітимними.